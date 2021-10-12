Российский экологический оператор сформировал федеральную схему обращения с отходами

АНОСИНО /Московская область/, 12 октября. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) завершил работу над федеральной схемной обращения с бытовыми отходами, она позволит видеть как существующие, так и перспективные объекты по утилизации, а также возможности по их загрузке сырьем. Об этом заявил глава РЭО Денис Буцаев на Российском экологическом форуме во вторник.

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"С гордостью могу сказать, что в настоящее время федеральная схема уже готова полностью и согласована со всеми регионами. Поверьте, работа была крайне непростой, принимая во внимание, что федсхема во многих случаях шла в противоречие с территориальными схемами, и нам с региональными коллегами приходилось находить компромиссы с точки зрения мест размещения, мощности объектов и, естественно, их стоимости", - сказал Буцаев.

Он назвал схему универсальным инструментом, который позволяет каждому пользователю посмотреть не только на существующие объекты, но и на те, которые должны появиться. В том числе благодаря федсхеме можно увидеть, как расположить тот или иной объект утилизации, как его загрузить необходимым сырьем и в результате получить соответствующую экономическую модель.

В 2021 году по поручению замглавы правительства Виктории Абрамченко РЭО должен будет полностью загрузить в схему весь реестр контейнерных площадок. Буцаев подчеркнул, что это важно с точки зрения работы над прослеживаемостью отходов. Появится контроль над всеми мусоровозами в стране, это 18 тысяч машин.

"И у нас появляется полноценный блок, связанный с утилизаторами, то есть с переработчиками, которых раньше не было. Естественно, что в этой части модуль будет располагать данными в большинстве своем перспективных объектов. Но поверьте, это также важно, потому что, когда мы обсуждаем инвестпроекты с коллегами, каждый из них задает вопрос в отношении того, насколько инвестиции будут оправданы, насколько они смогут инвесторам пообещать возврат инвестиций, от того объема сырья, вторичных материальных ресурсов в частности, который образовывается на территории регионов", - добавил Буцаев.

Он обратил внимание на то, что электронная модель федеральной схемы позволит автоматически перепроверять тариф, о чем РЭО договорился с Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Методика данного ведомства будет загружена в качестве отдельного модуля и не потребует никаких дополнительных технических проверок, в том числе со стороны ФАС.

О реформе

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только по нацпроекту "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.