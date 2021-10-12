В РЭО заявили, что для завершения реформы обращения с ТКО нужно 450 млрд рублей инвестиций

АНОСИНО /Московская область/, 12 октября. /ТАСС/. Завершение реформы обращения с ТКО в РФ потребует 450 млрд рублей инвестиций к 2030 году, при этом пока вложения многократно меньше необходимого уровня. Об этом заявил во вторник журналистам глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев на Российском экологическом форуме.

Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают

Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

"Общий объем инвестиций, это вместе с объектами утилизации, мы оцениваем в 450 млрд рублей, если говорить про обработку и утилизацию объемов твердых коммунальных отходов. На мой взгляд, когда мы "перевалим" половину от объемов инвестиций, то мы получим видимые итоги реформы с точки зрения сокращения объемов размещения на полигонах - значительно меньше отходов будет "заезжать" на полигоны", - сказал Буцаев.

По его словам, к 2030 году планируется ввести мощности на 94 млн тонн отходов - это общая цифра, которая получается при сложении разных направлений обработки, утилизации и размещения отходов. При этом планируется отправлять на обработку 47 млн тонн отходов, на компостирование - 11,7 млн тонн, производство топлива - 2,9 млн тонн.

"Если из 450 млрд рублей взять половину, то мы должны проинвестировать в самое ближайшее время где-то около 200 млрд рублей. А инвестиции, которые происходят сейчас в отрасли, включая инвестиции публично-правовой компании "Российский экологический оператор", многократно меньше", - добавил Буцаев.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.