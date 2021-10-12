Минсельхоз зафиксировал стабильную динамику цен производителей молока и молочных продуктов

"Динамика цен производителей на молоко и молочные продукты сохраняется на стабильном уровне. Так, например, сырое молоко с начала текущего года подорожало на 2,3%, пастеризованное молоко жирностью 3,2% - на 4,5%, сыры - на 1,3%, масло сливочное жирностью 72,5% - на 3,9%, масло сливочное жирностью 82,5% - на 4%, а сухое цельное молоко подешевело на 0,6%", - заявили ТАСС в пресс-службе Минсельхоза.

В министерстве отметили, что с 2020 года предприятия отечественной молочной отрасли работают в условиях существенного повышения затрат на ключевые составляющие себестоимости производства - кормовые добавки, ветеринарные препараты, электроэнергию, упаковку, логистику и другие. Как напомнили в Минсельхозе, для поддержки предприятий отрасли правительством РФ принят комплекс мер, позволяющих сократить издержки производителей.

По мнению Минсельхоза, применение таможенно-тарифных мер регулирования рынка зерна способствует доступности кормов для животноводов. Кроме того, им доступны льготные краткосрочные кредиты на закупку зерна, шротов, жмыхов и аминокислот, а также льготные инвестиционные кредиты на строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение объектов животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока. Действуют и дополнительные меры поддержки: компенсация части затрат на строительство и модернизацию животноводческих комплексов молочного направления (CAPEX), субсидии на производство молока, гранты малым формам хозяйствования на развитие молочного производства, компенсация части затрат на уплату кредитов по инвестиционным кредитам, полученным до 2017 года.

Ранее Национальный союз производителей молока "Союзмолоко" сообщил о том, что отмечает рост себестоимости производства молочной продукции в России, связанный с девальвацией рубля, повышением цен на корма и минеральные удобрений, а также другими факторами.