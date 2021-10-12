Дитрих сообщил, в каких регионах самая тяжелая ситуация с износом автобусов

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Самая тяжелая ситуация с износом автобусов отмечается в республиках Северная Осетия, Дагестан, Чечня и в Камчатском крае, где средний возраст техники превышает 20 лет. Об этом сообщил генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгений Дитрих на пленарной сессии форума "Общественный транспорт".

"Средний возраст автобусов 17,5 лет, в то время как полезный срок их использования составляет 10 лет. Наиболее тяжелое положение с износом техники в республиках Дагестан, Северная Осетия, Калмыкия, Чечня, в Камчатском крае - во всех перечисленных регионах средний возраст техники превышает 23 года", - сказал он.

По словам Дитриха, в российских городах насчитывается около 440 тыс. автобусов, из которых более 84% работают после истечения нормативного срока службы. Среди электротранспорта доля такой техники составляет 60%, отметил гендиректор ГТЛК.

"Самый возрастной парк троллейбусов - в республиках Удмуртия, Марий Эл, Белгородской, Смоленской и Челябинской областях. Самые старые трамваи - на маршрутах в Северной Осетии, Удмуртии, в Крыму, Орловской и Самарской областях", - сказал Дитрих.

Он добавил, что в 40% регионах на население в 100 тыс. человек приходится менее 100 автобусов. При этом решить проблему нехватки и обновления общественного транспорта можно было бы по примеру инструментов, которые правительство разработало в рамках "инфраструктурного меню".