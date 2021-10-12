В Дагестане перегонят на зимние пастбища 1,3 млн овец

МАХАЧКАЛА, 12 октября. /ТАСС/. Животноводы Дагестана начали перегон мелкого рогатого скота на зимние пастбища. Всего к 25 октября предстоит перегнать около 1,3 млн голов скота, сообщил во вторник ТАСС первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Шарип Шарипов.

"Перегон начался, мы уже перегнали своим ходом более 200 тыс. голов, еще около 30 тыс. перевезли. Всего предстоит перегнать 1,3 млн голов. Если погода позволит, планируем завершить до 25 октября. В этом году начало перегона несколько задержалось - помешали дожди, которые размыли дороги в отдельных направлениях, кроме того, в горах выпал снег, некоторые перевалы были закрыты", - сказал Шарипов.

По его словам, сейчас погода в целом благоприятствует перегону скота, а состояние пастбищ позволяет рассчитывать на благоприятную зимовку.

"Зеленый ковер на пастбищах - как весной, даже бывалые овцеводы говорят, что не помнят такого травостоя на этих пастбищах. В сентябре в некоторых районах - в Южно-Сухокумск, Кочубее - выпало 329% от месячной нормы осадков, в Ногайском районе в сентябре было 235%, а за первую неделю октября -120% месячной нормы осадков. В прошлом году в этих зонах осадков было не более 10-15% от нормы, травостоя на пастбищах не было, и уже в это время мы были вынуждены тратить заготовленный на зиму корм. Сейчас пастбищное содержание будет продолжительным, кормов на зиму тоже сумели заготовить больше, это снимает тревогу, что зимой мы можем столкнуться с недостатком кормов", - пояснил первый заместитель министра.

В прошлом году в результате засушливого лета и длительных ветров осенью около 230 тыс. га земель зимних пастбищ оказались покрыты движущимися песками. В связи с этим в ряде животноводческих хозяйств возник дефицит кормов. На отдельных территориях республики в связи с этим был введен режим ЧС.