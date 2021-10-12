Исследование: российские металлурги часто опережают конкурентов в климатической повестке

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Российские горнодобывающие и металлургические компании не уступают своим мировым коллегам с точки зрения следования климатической повестке, и даже превосходят их в использовании возобновляемых и низкоуглеродных источников энергии, в научных обоснованиях и внимании к климату со стороны управляющих бизнесом. Об этом говорится в исследовании российского подразделения глобальной инициативы Всемирного экономического форума (ВЭФ) по климатическому управлению.

В исследовании были оценены данные 14 российских компаний: "Алроса", Evraz, "Металлоинвест", Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), НЛМК, "Норникель", "Петропавловск", "Полиметалл", "Полюс", "Русал", "Северсталь", "Уралкалий", "Фосагро", Nordgold. В целом же были проанализированы 75 горнодобывающих и металлургических компаний из 19 стран (Россия, США, Китай, Япония, ЮАР и т. д.) с целью выявления мировых тенденций и сравнения уровня зрелости российских и международных игроков рынка в области корпоративной климатической повестки.

"По результатам анализа можно заключить, что среди российских представителей горнодобывающей и металлургической отрасли развитие климатической повестки как с точки зрения корпоративного управления, так и с позиции внедрения реальных мер по снижению выбросов по ряду аспектов происходит в соответствии с мировыми тенденциями или опережает их", - говорится в отчете по результатам исследования.

Как отмечают авторы исследования, лидерство российских компаний отрасли проявляется в научном обосновании своих целей по климату, а также в более активном участии в работе международных ассоциаций по теме климата. Кроме того, российские компании лидируют по использованию возобновляемых источников энергии. "Доля ВИЭ от всей потребляемой электроэнергии составляет более 80% у трети компаний", - подчеркивается в исследовании. В основном речь идет о гидроэнергетике, но есть примеры использования и солнечных электростанций.

Активное использование природного газа

Кроме того, преимуществом и характерной особенностью российских компаний является активное использование низкоуглеродоемкого источника - природного газа. "У половины компаний доля газа в энергопотреблении составляет не менее 40%, что существенно выше мирового показателя", - говорят авторы. При этом в исследовании отмечается, что коэффициент выбросов CO2 от сжигания природного газа практически в два раза ниже по сравнению с углем и на 20-30% ниже по сравнению с дизельным топливом и мазутом. Впрочем, по мнению авторов, использование природного газа может побуждать компании ставить более скромные цели по сокращению выбросов.

Впрочем, внимание российских компаний к проблемам климата в последние годы существенно выросло. Так в 2015 году лишь 20% компаний заполнили анкету CDP (проект Carbon Disclosure Project), в то время как в 2021 году - уже более 90%. Среди иностранных компаний доля заполненных опросников CDP около 70%. Кроме того, 90% российских представителей отрасли упоминали в публичных источниках обсуждение климатической повестки на уровне советов директоров, высшего руководства, комитетов, что превышает среднее значение соответствующего мирового показателя на 8 п. п.

При этом, 50% вошедших в выборку игроков заявили о наличии или разработке климатической стратегии, что соответствует мировым отраслевым тенденциям. Кроме того, сценарный анализ применяли 36% участников рынка, что также соответствует средним значениям мировых показателей в отрасли.

Отставание в методологии

Фактически российские горняки и металлурги отстают от зарубежных коллег только в том, что не применяют в своей операционной деятельности такое понятие как внутренняя цена на углерод. При этом около 30% зарубежных участников отрасли уже выделили данный показатель в своей операционной деятельности. Использование этого управленческого метода учета позволяет определить, какой объем средств компания должна ежегодно вкладывать в новые технологии или "зеленую" энергию (энергию солнца, ветра, воды и т. д.) исходя из объема своих выбросов парниковых газов.

Также российские компании менее склонны к декларации долгосрочных целей. Так, показатели снижения выбросов у них обычно не превышают 20% даже на горизонте до 2030 года (за исключением "Русала" намеренного снизить выбросы на 35% к 2030 году), в то время как зарубежная компания ArcelorMittal, например, планирует достичь к 2030 году уже полной углеродной нейтральности.

Об исследовании

В основу исследования легли данные, полученные из публичных источников российских и международных компаний горнодобывающего и металлургического секторов. В первую очередь это сведения, полученные из анкет CDP (проект Carbon Disclosure Project), а также с помощью инструментов автоматического сбора данных по ключевым словам в публичной отчетности некоторых участников рынка.

Об авторах

CGI Russia - российское подразделение глобальной инициативы ВЭФ по климатическому управлению (Climate Governance Initiative, CGI), созданное под эгидой ВЭФ в мае 2020 года. Первым российским представителем горнодобывающего сектора, поддержавшим инициативу, стал "Полюс" - главный стратегический партнер CGI Russia.

В настоящее время участниками глобальной сети CGI являются 15 государств: Бразилия, Великобритания, Италия, Канада, Малайзия, Россия, Франция, Германия, Швеция, Чили, Мексика, Бельгия, Польша, Австралия и Швейцария.

Исследование проводилось при содействии компаний "Делойт" и "Горизонт КФ". Данные для анализа предоставила команда компании Exerica.