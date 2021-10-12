В Северной Осетии построят кирпичный завод вместе с компанией из Словении

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 октября. /ТАСС/. Словенская компания "Рико" поможет построить кирпичный завод в Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики во вторник.

"Перспективы строительства в Северной Осетии кирпичного завода обсудили глава РСО - Алания Сергей Меняйло, совладелец и представитель компании "Рико" (Словения) в городе Москва Йозо Драган, представитель компании "Рико" в СКФО Гела Валиев", - говорится в сообщении.

Сергей Меняйло поблагодарил руководство словенской компании за готовность к совместной деятельности. По его словам, республика имеет значительные запасы высококачественных инертных материалов, которые можно использовать для производства строительной продукции. В этой связи перспективным проектом, по словам Сергея Меняйло, может стать кирпичный завод.

Глава республики отметил, что республика готова взять на себя инженерную подготовку площадки. Заказчиком проекта выступит АО "Корпорация инвестиционного развития РСО - Алания". Также будет рассмотрена возможность использования механизмов государственно-частного партнерства между Корпорацией инвестиционного развития и потенциальным инвестором.

Стороны договорились о разработке контракта и проекта кирпичного завода.

"Мы занимаемся промышленным инжинирингом, строим фабрики и заводы различного назначения. С вашей стороны должен быть заказчик, который готов внести часть собственных средств - 15-20% от стоимости проекта. Наша компания может предоставить дальнейшее финансирование через государственное страховое агентство Словении, а затем через один из российских банков, с которыми мы работаем. Кредит получается на очень выгодных условиях, так как это механизм для подъема словенской промышленности", - сказал Йозо Драган.

ООО "Рико" специализируется на инжиниринге, производстве металлорежущего оборудования, инженерно-технической и строительной деятельности.