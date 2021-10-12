Лучшими экспортерами в СЗФО стали около 30 компаний

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Около 30 компаний стали победителями и лауреатами премии "Экспортер года" в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) в 2021 году. Лучшими признаны предприятия, занимающиеся логистикой, производством агропромышленной, химической продукции, а также перерабатывающие рыбу. Церемония награждения прошла во вторник в пресс-центре ТАСС в Петербурге.

"Мы увидели заинтересованность наших экспортеров в тех мерах поддержки, которые в настоящее время предоставляются группой компаний Российского экспортного центра. <…> Мы отметили самых лучших наших коллег, которые вложили душу <…> в создание хорошего экспортного потенциала Северо-Западного федерального округа", - сказал журналистам вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов.

Победителями и лауреатами премии стали 27 компаний из регионов СЗФО. ООО "Парабола" из Санкт-Петербурга победило сразу в двух номинациях - "Прорыв года" и "Экспортер года в сфере промышленности" в категории "Малое и среднее предпринимательство". Экспортером года в сфере АПК в категории "Малое и среднее предпринимательство" стало ООО "Рыбные Мануфактуры Мурманск", занимающееся переработкой рыбы. А в номинации "Новая география" победу одержало ПАО "Акрон" из Новгородской области - один из ведущих производителей минеральных удобрений в России и мире.

Как рассказала журналистам вице-президент, руководитель исполнительного комитета "Деловой России" Нонна Каграманян, работать на экспорт в условиях пандемии компаниям сложно. "И те коллеги, которые сегодня являются победителями, лауреатами, даже номинантами премии "Экспортер года" в различных номинациях, в различных округах, - они уже победители", - отметила она.

Всероссийский конкурс "Экспортер года" проводится под эгидой Минпромторга РФ среди крупных компаний, МСП и индивидуальных предпринимателей. Если в 2018 году в конкурсе участвовало до 50 экспортеров, то в 2020 году их было уже более 1 700, а в 2021 - свыше 1 800. Информационным партнером выступает агентство ТАСС.