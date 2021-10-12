ФАС: упрощение процедуры техприсоединения дачных участков существенно снизит ее стоимость

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Новые правила технического присоединения дачных участков, расположенных в садовых некоммерческих товариществах (СНТ), сделает процедуру значительно дешевле и позволит потребителям не зависеть от третьих лиц. Об этом ТАСС сообщил замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Виталий Королев.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ подготовило проект постановления, согласно которому линию электропередачи до дачного участка будет тянуть непосредственно сетевая компания. По мнению Мишустина, это сделает правила техприсоединения более понятными и прозрачными, а владельцы участков не будут зависеть от настроения и личных отношений с руководством СНТ.

"Принятое постановление правительства РФ позволяет значительно упростить и снизить стоимость технологического присоединения потребителей на территории СНТ. Это позволит будущим потребителям стать полностью независимыми от любых третьих лиц, будь то председатель СНТ или другие члены товарищества в вопросах технологического присоединения объектов таких потребителей. Кроме того, дачники смогут заключать прямые договоры с поставщиком электрической энергии и нести только те расходы, которые прямо предусмотрены законодательством", - пояснил Королев.

Замглавы ФАС добавил, что принятые меры позволят уменьшить количество бесхозной и приходящей в негодность сетевой инфраструктуры на территории СНТ.