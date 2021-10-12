Дилерский центр "Ростсельмаш" начал работу на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 12 октября. /ТАСС/. Дилерский центр "Ростсельмаш" начал работу в Шпаковском округе Ставрополья. Площадка позволит оперативно обслуживать сельскохозяйственные машины, работающие на территории края, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе краевого Минсельхоза.

"Новая многофункциональная площадка вмещает в себя современную клиентскую зону, которая занимает 600 кв. м, склад запасных частей, а также сервисную зону для предпродажной и послегарантийной подготовки. Имеются отделы продаж полнокомплектной техники, продаж запасных частей и зона коммуникаций. Склад запасных частей находится в отапливаемом помещении на площади 1 200 кв. м", - говорится в сообщении.

Центр создан официальным дилером "Ростсельмаш" в Ставропольском крае - компанией "Ставропольстройопторг". "Благодаря соглашению о сотрудничестве сельхозтехника завода поставляется на Ставрополье на льготных условиях. За пять лет это позволило аграриям сэкономить порядка 200 млн рублей. С 2016 года предприятие поставило в край более 900 единиц уборочной техники и свыше 150 тракторов. Сегодня около 90% зерноуборочных комбайнов, работающих на наших полях, произведены на мощностях завода", - написал и. о. первого зампреда правительства края Владимир Ситников в Instagram.

Комбайновый завод "Ростсельмаш" основан в 1929 году в Ростове-на-Дону. В группу входят 13 предприятий, расположенных на 11 производственных площадках в пяти странах, выпускающих агротехнику. Продуктовую линейку компании составляют более 150 моделей и модификаций 24 типов машин и агрегатов, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования.