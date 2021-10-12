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Энергетический кризис в Европе

Отбор газа из хранилищ Европы приблизился к объемам закачки

Согласно данным Gas Infrastructure Europe, общая наполненность европейских ПХГ газом выросла в начале недели лишь на 0,02 п. п.

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Отбор газа из подземных хранилищ в Европе в начале недели приблизился к объемам закачки, следует из данных Gas Infrastructure Europe.

Так, запасы газа в ПХГ Европы 11 октября пополнились на 1160 ГВт/ч. При этом отбор газа из хранилищ в понедельник резко вырос до 970 ГВт/ч.

Таким образом, общая наполненность европейских ПХГ газом выросла в начале недели лишь на 0,02 п. п. (минимальный рост с начала мая) - до 78,09%.

Цена на газ в Европе по итогам торгов на лондонской бирже ICE во вторник закрепилась на уровне чуть выше $1040 за 1 тыс. куб. м.

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Энергетический кризис в Европе
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