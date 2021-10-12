На Ставрополье до 2025 года заложат более 600 га виноградников

ПЯТИГОРСК, 12 октября. /ТАСС/. Площадь виноградных насаждений на Ставрополье к 2025 году увеличится более чем на 600 га, сообщили журналистам в пресс-службе министерства сельского хозяйства субъекта.

"На начало 2021 года площадь виноградных насаждений составляла 5,1 тыс. га, в плодоносящем возрасте - 4,6 тыс. га. В 2020 году было заложено 167 га виноградных насаждений. А до конца года будет заложено 309 га. В период с 2022 по 2024 год планируется закладывать более 100 га ежегодно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что виноградарство и виноделие - важная составляющая растениеводства. Ставропольский край занимает четвертое место по площади виноградных насаждений и валовому производству винограда.

За последние пять лет общий объем инвестиций в отрасль превысил 1 млрд рублей. В крае было заложено 850 га виноградников, валовый сбор в 2020 году составил около 50 тыс. тонн.