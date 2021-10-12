Георгиева: исполнительный совет МВФ провел беспристрастное разбирательство по отчету ВБ

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) провел беспристрастное разбирательство в связи с публикацией в сентябре аудиторского отчета американской компании WilmerHale, посвященного докладу Всемирного банка (ВБ) Doing Business за 2018 год. Об этом заявила во вторник директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на проходившей в рамках осенней сессии руководящих органов фонда и ВБ конференции, посвященной борьбе с распространением нового коронавируса.

"Исполнительный совет МВФ в ходе всеобъемлющего и беспристрастного процесса рассмотрел доказательства и пришел к выводу, что он полностью доверяет руководству МВФ, так что я могу объединять замечательный персонал МВФ, работать с нашими партнерами, теми, кто присутствует на этой конференции с целью решения сложных проблем, с которыми мы сталкиваемся. Мы обсуждаем пандемию, климат, проблемы неравенства", - отметила Георгиева.

Отчет WilmerHale содержит критику в адрес Георгиевой, которая в 2018 году занимала пост исполнительного директора ВБ. Совет должен был решить, может ли Георгиева сохранить пост главы МВФ на фоне скандала вокруг выводов WilmerHale.

Георгиева подчеркнула необходимость всегда стремиться продемонстрировать тот факт, что МВФ "положительно влияет на жизнь людей". "И я горжусь тем, что мы сделали в МВФ за эти два года, чтобы мобилизовать невероятно мощные усилия для помощи нашим членам. И я уверена, что вы увидите, что МВФ будет таким же маяком целостности наших данных и исследований, каким мы всегда были. Вы правы, мы всегда должны работать на благо доверия общественности. И это то, чем я занимаюсь уже 14 лет", - подчеркнула директор-распорядитель.

Также выступавший на конференции президент ВБ Дэвид Мэлпас заявил, что "с нетерпением ждет продолжения тесного сотрудничества с МВФ, с Кристалиной [Георгиевой]". "Мы усердно выполняем свою работу. Я знаю, что мой день полон возможностей изменить ситуацию к лучшему и помочь людям, и я надеюсь, что во всех этих делах будет как можно больше целостности, подотчетности, насколько это возможно. ВБ проводит качественные исследования, и это жизненно важно как часть усилий по экономическому развитию", - указал Мэлпас.

Отвечая на вопрос, какой урок можно извлечь из данного инцидента, он подчеркнул: "Следить за качеством своей продукции, делать ее лучше, <...> и продолжать сосредотачивать внимание на достижении хороших результатов в области экономического развития стран".

Ситуация вокруг доклада ВБ

В понедельник Исполнительный совет МВФ выразил полное доверие Георгиевой. В ходе проведенного разбирательства он пришел к выводу об отсутствии убедительных свидетельств нарушений со стороны директора-распорядителя.

Авторы опубликованного в сентябре отчета WilmerHale полагают, что сотрудники ВБ допускали различные нарушения при составлении рейтинга Doing Business. Показатели Китая, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов в нем были завышены, а Азербайджана - занижены. В ежегодных докладах Doing Business оцениваются условия ведения бизнеса в разных странах. Из отчета следует, что в случае с Китаем данные были изменены в том числе под давлением со стороны Джим Ён Кима, который в то время являлся президентом ВБ, а также под влиянием Георгиевой, находившейся в 2018 году на посту исполнительного директора ВБ. Глава МВФ обвинения в свой адрес отвергает. Пост руководителя МВФ Георгиева заняла осенью 2019 года.

В сентябре ВБ сообщил о решении отказаться от практики подготовки ежегодных докладов Doing Business в свете информации о нарушениях при их составлении.

В 2019 году Россия в этом рейтинге поднялась на три позиции и заняла 28-е место. При этом, как рассказал в октябре 2019 года ТАСС исполнительный директор ВБ Роман Маршавин, место РФ в рейтинге Doing Business потенциально выше 28-го, так как ВБ учитывает не все реализуемые в стране реформы. Россия предложила усовершенствовать методику подсчета, банк эту инициативу изучал.