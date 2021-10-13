"Российская энергетическая неделя" стартует в Москве

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) стартует в среду в Москве в ЦВЗ "Манеж". Программа форума традиционно охватывает широкий круг актуальных вопросов мировой энергетики: проблемы энергоперехода и защиты климата, цифровой трансформации энергетической отрасли и подготовки кадров. В отличие от предыдущих лет обсуждать эти вопросы министры из России и зарубежных стран, главы международных энергетических компаний и организаций, а также эксперты будут на фоне жесточайшего мирового энергетического кризиса, созревшего в считанные месяцы.

Так, ажиотажный рост цен на газ в Европе в последние три месяца побил все предыдущие исторические рекорды, преодолев на биржевых торгах и планку в $1000 за тысячу кубометров и установив немыслимый ранее уровень в $2000 за тысячу кубометров. Лишь на прошлой неделе цены откатились вниз, опустившись чуть ниже $1000 за тысячу кубометров. Но высокая стоимость газа потянула за собой и цены на другие энергоресурсы: уголь и нефть. Как отметил на прошлой неделе президент России Владимир Путин, к подорожанию привели быстрые темпы восстановления мировой экономики после пандемии и холодная прошлая зима в сочетании с жарким и безветренным летом, из-за которого снизилась выработка электроэнергии. Но, в первую очередь, причиной стал ошибочный отказ от долгосрочных контрактов на газ в пользу биржевой торговли.

Россия готова помочь сбить ажиотажный спрос на рынке, но не в ущерб себе. Поэтому внимание на "Российской энергетической неделе" будет приковано к предложениям и шагам, которые озвучат российские власти и компании.

В середине дня в среду состоится пленарное заседание форума. Тема дискуссии - "Мировая энергетика: трансформация для развития".

В заседании традиционно примет участие президент РФ Владимир Путин. Как сообщал ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в рамках мероприятия будет "содержательное и очень важное выступление [президента], а затем панельная дискуссия".

Модератором пленарной сессии будет ведущая американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл. В формате онлайн в заседании также примут участие руководители компаний ExxonMobil Даррен Вудс, Daimler AG и Mercedes-Benz AG Ола Каллениус, глава BP Бернард Луни, руководитель TotalEnergies Патрик Жан Пуянне. С видеоприветствием к участникам обратится президент Анголы Жоау Лоуренсу, председательствующей в конференции ОПЕК в 2021 году.

Кроме того, свои приветствия направили премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь, наследный принц Абу-Даби Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян и заместитель премьера Госсовета Китая Хань Чжен.

Внимание к энергетике

Неделей ранее, 6 октября, Путин проводил отдельное совещание по теме энергетики. На нем глава государства, в частности, поставил задачу "заглянуть за горизонт" двух-трех десятилетий при решении вопросов развития топливно-энергетического комплекса России. Президент также подчеркивал, что эти решения должны учитывать национальные интересы и потребности граждан. Помимо этого на мероприятии обсуждалась текущая ситуация в энергетическом секторе, в том числе ажиотаж на газовом рынке в Европе.

В целом же Путин уделяет вопросам энергетики особое внимание. Эти вопросы затрагиваются как на профильных совещаниях и заседаниях, так и на других мероприятиях. Президент нередко обращает внимание на роль и ответственность России как крупного экспортера энергоресурсов. Он также озвучивает вопросы, связанные с экологией, научными разработками, а также развитием новых направлений в ТЭК.

Задел на будущее

Говорить участники РЭН будут, скорее, об отказе от традиционных нефти, газа и угля в пользу возобновляемых источников энергии. Ведущие европейские политики уже воспользовались высокими ценами на традиционные энергоресурсы, чтобы призвать к ускоренному переходу к "зеленым" источникам. Как отмечал недавно премьер-министр России Михаил Мишустин, нацеленность мировой экономики на постепенный переход к низкоуглеродной энергетике стало новой реальностью, и России нужно готовиться к поэтапному сокращению использования традиционных видов топлива.

Для России, занимающей лидирующие позиции на мировых рынках углеводородов, переход к развитию с низким уровнем выбросов парниковых газов представляет собой серьезный вызов, но вместе с тем - открывает новые возможности для роста экономики на основе возобновляемой энергетики, водородных технологий, глубокой переработки сырья и реализации "зеленых" проектов. Поэтому климат и "зеленая" энергетика заслуженно станут темами ключевых дискуссий РЭН.

Цифровой образ и кадры

Отдельный блок деловой программы РЭН будет посвящен цифровой трансформации и обеспечению безопасности информационной инфраструктуры от киберугроз. Участники этих дискуссий обсудят, может ли цифровизация стать тем инструментом, который повысит эффективность компаний ТЭК в условиях быстро меняющегося рынка, усиления конкуренции и климатической повестки.

В рамках тематического блока "Кадровый потенциал ТЭК" эксперты обсудят перспективы развития отраслевой системы профессиональных квалификаций, а также примут участие в сессии "Социальное измерение ТЭК: женский взгляд".

"Зеленая" таксономия и энергоэффективность

Российские власти до конца года планируют разработать и утвердить сводный план действий по адаптации российской экономики к глобальному энергетическому переходу, в том числе включающий запуск национальной системы мониторинга, учета и оборота углеродных единиц. Смогут ли Россия и зарубежные страны эффективно взаимодействовать в интересах развития сертификационных систем и стимулирования снижения антропогенного воздействия, обсудят участники тематического блока РЭН "Новая регуляторика в энергетике".

Дискуссии в рамках трека "Новые технологические решения" охватят широкий круг вопросов развития технологий "энергетического перехода", в том числе в жилищно-коммунальной сфере и транспортной отрасли. Отдельная сессия будет посвящена сотрудничеству предприятий ОПК и ТЭК в целях импортозамещения и технологического развития.

О форуме

Всего форум будет включать более 30 деловых мероприятий, в которых примут участие руководители более 200 компаний различных отраслей топливно-энергетического комплекса, из нефтегазового, угольного и электроэнергетического комплексов. Также в рамках РЭН пройдет награждение лауреатов премии "Глобальная энергия". Завершит программу форума 15 октября традиционно молодежный день.

Международный форум "Российская энергетическая неделя" - дискуссионная площадка в России, направленная на обсуждение вызовов и перспектив развития мирового ТЭК. В этом году конференция пройдет в московском Манеже 13-15 октября.