Конгресс США одобрил повышение потолка госдолга на $480 млрд

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США во вторник одобрила повышение потолка государственного долга на 480 млрд долларов, что, согласно оценкам американского Минфина, позволит покрывать расходы до 3 декабря. Голосование еще продолжается, однако предложение уже набрало достаточное для его утверждения количество голосов конгрессменов. Трансляцию заседания ведет телеканал C-SPAN.

На прошлой неделе аналогичную инициативу принял Сенат Конгресса США. Теперь она поступит президенту страны Джо Байдену. Белый дом ранее сообщил, что глава государства намерен ее подписать.