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Пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе сервиса в России

Большинство заявивших о проблемах пользователей жаловались на сбои в работе приложения

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Сбои в работе мессенджера Telegram наблюдаются в России в среду, следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

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По состоянию на 02:44 мск было зафиксировано 1 846 отчетов о сбоях в работе соцсети.

Большинство сообщивших о проблемах пользователей (51%) жаловались на сбои в работе приложения, 33% - на проблемы с подключением сервера, 16% - на проблемы с отправкой сообщений. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве и Санкт-Петербурге.

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