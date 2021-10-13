Пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе сервиса в России

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Сбои в работе мессенджера Telegram наблюдаются в России в среду, следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Что известно о масштабном сбое в работе соцсетей и мессенджеров

По состоянию на 02:44 мск было зафиксировано 1 846 отчетов о сбоях в работе соцсети.

Большинство сообщивших о проблемах пользователей (51%) жаловались на сбои в работе приложения, 33% - на проблемы с подключением сервера, 16% - на проблемы с отправкой сообщений. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве и Санкт-Петербурге.