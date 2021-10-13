Титов: бизнес в регионах должен получать поддержку при введении ограничений по QR-кодам

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Власти российских регионов должны предусмотреть "адекватные" меры поддержки бизнеса, если его деятельность ограничивается из-за ситуации с пандемией коронавируса, в том числе введением допуска на объекты по QR-кодам. Такое мнение высказал ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Ранее глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина попросила бизнес-омбудсмена РФ оказать содействие представителям индустрии в регионах, где ввели ограничения в виде допуска посетителей на физкультурно-оздоровительные объекты по QR-кодам. Она предложила отменить систему, которая, по оценке игроков рынка, "губительна для отрасли", а также создать рабочую группу по внедрению единых стандартов поддержки всех регионов.

"Мы убеждены, ключевая мера борьбы с вирусом - это соблюдение мер предосторожности, но без закрытия предприятий. Когда толпа пассажиров в транспорте неконтролируемо распространяет вирус, ограничение работы фитнес-центров вряд ли внесет серьезный вклад в борьбу с пандемией. Фитнес-клубы работали 8 месяцев и роста заболеваемости не было. Сейчас осенью рост заболеваемости вызван не ими", - сказал Титов, комментируя обращение фитнес-сообщества.

Бизнес-омбудсмен РФ призвал власти регионов "относиться к ограничениям разумно, не вводить их чрезмерно". "В то же время, если ограничения вводятся, то должны быть адекватные меры поддержки, даже если это ограничения по QR-кодам", - подчеркнул он.

Титов добавил, что разделяет беспокойство представителей фитнес-индустрии и "будет отстаивать их интересы, как и всего бизнеса в каждом регионе, где вводятся новые ограничения".

Ранее Национальное фитнес-сообщество сообщало, что предпринимает все меры по противодействию заболеваемости COVID-19. Так, его представители разработали и внедрили ряд мотивационных программ по стимулированию населения к вакцинации: предоставляется специальная стоимость на услуги фитнес-клубов, разыгрываются лотереи, предоставляются различные бонусы и скидки, проводятся информационно-разъяснительные встречи совместно с представителями медицинского сообщества, организуются оперативные выезды мобильных прививочных бригад.