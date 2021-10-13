Фитнес-клубы просят заменить систему QR-кодов в регионах РФ альтернативными ограничениями

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) предложила заменить систему QR-кодов в ряде регионов РФ альтернативными ограничительными мерами, например, сокращением длительности программ, уменьшением загрузки помещений. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ассоциации.

"По данным АОФИ, в октябре постановления, устанавливающие доступ в фитнес-клубы по QR-кодам, вступят в силу в 13 регионах России. В результате ограничений каждый отдельно взятый регион может понести потери от 25 млн до 200 млн рублей в зависимости от объема рынка. Альтернативой доступа по QR-кодам, по мнению региональных операторов фитнес-индустрии, может стать максимально возможная вакцинация граждан, в том числе 80-100-процентная вакцинация сотрудников, организация пунктов вакцинации на территории клубов, установка ограничений по загрузке, сокращение длительности программ, скидки и бонусы для привившихся посетителей", - сказали в пресс-службе.

По данным ассоциации, ввод ограничительных мер в виде допуска в клубы по QR-кодам "усугубляет и без того сложную ситуацию в фитнес-отрасли, которая пока не успела выйти на докризисные показатели и сформировать финансовую подушку безопасности".

"С принятием соответствующих постановлений фитнес-клубы теряют 80-90% трафика и выручки. После снятия запретов трафик восстанавливается до 30%, однако такая посещаемость не является достаточной для ведения рентабельного бизнеса", - указали в АОФИ.

В организации напомнили, что система QR-кодов для отрасли введена или вступит в силу в октябре в Ростовской, Волгоградской, Свердловской, Воронежской, Курганской, Самарской, Вологодской, Нижегородской областях, Башкортостане, Татарстане, Удмуртии, Чувашской Республике и Пермском крае. Еще в трех регионах - Ленинградской, Ульяновской и Калининградской областях - такие ограничения запланированы в ноябре.