МЭА допустило падение цен на нефть до $36 за баррель к 2030 году

ТАСС, 13 октября. Глобальная политика по углеродной нейтральности приведет к падению цены нефти до $36 за баррель к 2030 году и до $24 за баррель к 2050 году, следует из доклада Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook 2021, поступившего в ТАСС. Однако по другим сценариям из прогноза динамика цен на нефть будет иной.

В своем докладе МЭА опирается на три основных сценария развития мировой энергетики, каждый из которых различается масштабами климатических реформ. Падение цен нефти до $24 за баррель возможен при сценарии Net Zero Emissions (NZE). В МЭА поясняют, что при реализации такой стратегии миру больше не понадобятся новые месторождения нефти и газа.

Впрочем, два других сценария из доклада предполагают сохранение текущего коридора цен вплоть до 2050 года или даже их рост. Так, в сценарии Announced Pledges Scenario (APS), при котором все поставленные цели по декарбонизации в мире достигаются, средняя цена нефти к 2030 году составляет $67 за баррель, а к 2050-му - $64 за баррель. В умеренном прогнозе Stated Policies Scenario (STEPS), который подразумевает, что правительства будут придерживаться консервативных стратегий и не все поставленные климатические цели будут достигнуты к 2050 году, цена нефти и вовсе варьируется в коридоре $60-90 за баррель.

При самых жестких сценариях декарбонизации экономик доля России и стран ОПЕК в мировой добыче нефти составит не менее 60% по сравнению с текущими 40%, говорится в отчете.

Спрос на нефть

Спрос на нефть в долгосрочной перспективе будет снижаться при любом сценарии декарбонизации экономик. Однако при самом жестком из них пик потребления нефти в мире может наступить уже после 2025 года, следует из доклада.

В своем докладе МЭА опирается на три основных сценария развития мировой энергетики, каждый из которых различается масштабами климатических реформ. Так, в умеренном прогнозе Stated Policies Scenario (STEPS), который подразумевает, что правительства будут придерживаться консервативных стратегий и не все поставленные климатические цели будут достигнуты к 2050 году, мировой спрос на нефть достигает пика в 104 млн б/с в 2030-х, а затем постепенно снижается к 2050 году.

А вот в сценарии Announced Pledges Scenario (APS), при котором все поставленные цели по декарбонизации достигаются, спрос на нефть растет только до 97 млн б/с и после 2025 года начинает падать вплоть до 2050 года, когда достигает 77 млн б/с. Наконец, в сценарии Net Zero Emissions (NZE) спрос падает до 72 млн б/с уже к 2030 году и до 24 млн б/с к 2050 году.

Последний сценарий также подразумевает, что к 2030 году 60% всех продаваемых в мире легковых автомобилей имеют электрические двигатели, а новые авто с двигателем внутреннего сгорания после 2035 года не будут продаваться. При этом нефтехимия остается единственной отраслью, где наблюдается рост спроса на нефть - к 2050 году 55% всей добываемой в мире нефти будет потребляться в нефтехимии, ожидают в МЭА.

Дефицит энергоресурсов и рост волатильности

Мировые рынки энергоресурсов стоят на пороге еще большей ценовой волатильности в ближайшие годы на фоне недостаточных инвестиций. Дефицит сырья возможен во всех отраслях и регионах мира, отмечается в докладе.

Мир столкнулся с ситуацией, когда инвестиции в добычу нефти и газа упали после кризисов 2014 и 2020 годов, а вложения в новые виды энергии еще недостаточны для того, чтобы обеспечить растущие потребности планеты, пишут эксперты МЭА. "Дефицит вероятен во всех секторах энергетики и во всех регионах" - говорится в отчете, который рассматривает развитие энергетики в период до 2050 года. Однако МЭА не призывает инвестировать в добычу ископаемых видов топлива, отмечая, что "необходимо ускорить вложения в экологически чистые виды энергии, иначе мир ждет период высокой турбулентности и волатильности", предупреждают в агентстве.

В то же время в МЭА не ждут, что период высоких цен на энергоносители, начавшийся в 2021 году, продлится очень долго.

В своем прогнозе МЭА опирается на три основных сценария развития мировой энергетики, каждый из которых различается масштабами климатических реформ. По всем сценариям спрос на нефть будет снижаться в перспективе до 2050 года.

При этом в МЭА предупредили о том, что климатические изменения несут риски неустойчивости энергосистем. Так, по подсчетам агентства, около четверти мощностей глобальных электросетей подвержены риску разрушения от воздействия шквальных ветров. Даже в самом умеренном сценарии количество дней с экстремально жаркой погодой возрастет вдвое в период до 2050 года, что также усилит нагрузку на электрогенерацию.

К тому же в МЭА считают, что слишком медленные темпы энергоперехода приведут к тому, что люди будут чаще умирать от загрязнения воздуха в течение ближайших десяти лет. Однако, если человечеству удастся достичь углеродной нейтральности к 2050 году, этот риск может снизиться на 40%.