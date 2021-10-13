Реконструкция аэропорта в поселке Белая Гора в Якутии завершится в конце 2022 года

ТАСС, 13 октября. Работу по реконструкции аэропорта в поселке Белая Гора (административный центр Абыйского улуса) в Якутии намерены завершить к концу 2022 года. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

Аэропорт в районном центре был построен в 1985 году. Десять лет назад отремонтировали здание аэродрома, два года назад - взлетно-посадочную полосу, в этом году приступили к строительству склада горюче-смазочных материалов на 360 куб. метров, возведению новых ограждений и обустройству патрульной дороги. Госконтракт по реконструкции почти на 400 млн рублей заключен с компанией "Новаком", подрядчик начал работы весной.

"Реконструкция аэропорта в Белой Горе завершится через год. <...> Как рассказал инженер производственно-технического отдела Иннокентий Гермогенов, все идет по плану, даже с небольшим опережением по некоторым позициям, строительная готовность объекта составляет 47,5%", - рассказали в пресс-службе правительства Якутии.

По информации областных властей, сейчас выполняются работы по бурению и установке стоек периметрового ограждения, монтажу противоподкопных сеток, вертикальной планировке земляного полотна под расходный склад горюче-смазочных материалов. По плану должны установить специальные опорные конструкции - столбы ограждения. Общая высота ограждения с навесом с колючей проволокой над уровнем земли и под землей составит по три метра. Под землей под основным ограждением будут вмонтированы гребенки - это противоподкопный барьер.

Аэропорт поселка Белая Гора обеспечивает регулярное авиасообщение с региональным центром - Якутском, также выполняет перелеты внутри района. По итогам каждого квартала из 31 аэропорта "Аэропортов Севера" воздушная гавань поселка входит в десятку лучших.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручал решить вопросы повышения транспортной доступности и развития малой авиации, включая аэропорты Дальнего Востока.