Каждый десятый предприниматель доверил бы увольнение сотрудников искусственному интеллекту

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Увольнение сотрудников доверили бы искусственному интеллекту (ИИ) 13,1% российских предпринимателей. Об этом сообщается в данных аналитики "Платформы больших данных" (совместное предприятие ВТБ и Ростелекома), которые есть в распоряжении ТАСС.

"Если бы у бизнеса появилась возможность делегировать искусственному интеллекту конкретные задачи, то в первую очередь предприниматели отказались бы от общения с клиентами и работы с отзывами (26,1%). 23% компаний готовы доверить ИИ управление ассортиментом, еще столько же - задачи персонального ассистента (ведение календаря, назначение встреч, регламенты, заказ билетов) - 22,1%. В топ-5 задач для искусственного интеллекта вошли также управление продажами (17,4%) и увольнение сотрудников (13,1%). В случае последнего, предприниматели уверены, что решение, основанное на анализе больших данных о работе конкретного сотрудника, будет самым объективным для бизнеса", - говорится в аналитических материалах компании.

Больше трети респондентов (36,8%) считают, что работа ИИ требует контроля и проверки результатов. Но каждый пятый (22,1%) предприниматель уже сейчас готов заменить личного ассистента на умную программу для выполнения персональных поручений.

Мнение о доверии российского бизнеса к технологиям разделились. Безоговорочно довериться выводам искусственного интеллекта готовы только 22% опрошенных предпринимателей. Главный аргумент для них - точность математических моделей и big data, лежащих в основе ИИ. При этом столько же (21,8%) участников исследования отводят искусственному интеллекту роль консультанта: выводы и решения в бизнесе должен делать человек, ИИ лишь помогает и рекомендует что-либо.

Абсолютное большинство (73%) представителей МСБ не имеет опыта собственной разработки программного обеспечения или применения больших данных для бизнеса. Предприниматели привыкли использовать готовые решения для автоматизации различных процессов. Например, почти 40% предприятий сумели автоматизировать рассылку уведомлений, четверть (24,4%) компаний настроили обновление базы данных о клиентах (24,4%), почти столько же (22,5%) начали в режиме реального времени контролировать качество работы отдела продаж (22,5%).

Опыт автоматизации большинство предпринимателей оценивает позитивно - 29,9% считают, что заметно улучшили скорость решения задач, а 27,2%, что удалось исключить человеческий фактор из важных и точных процессов.

Опрос проводился среди 1 238 предпринимателей и руководителей предприятий малого и среднего бизнеса в возрасте от 20 лет в российских городах-миллионниках методом онлайн-анкетирования в октябре 2021 года.

О компании

"Платформа больших данных" (ПБД) - совместное предприятие ВТБ и Ростелекома. Создано в 2020 году. Компания разрабатывает инструменты для бизнеса на основе big data: сервисы персонализации, геопространственного анализа, планирования продаж, рекламные платформы, а также развивает IT-инфраструктуру. "Платформа больших данных" планирует в течение трех лет занять лидирующие позиции на рынке больших данных в России.