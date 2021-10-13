Исследование: до 40% предпринимателей готовятся делать скидки в 10-20% в "черную пятницу"

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Около 40% предпринимателей готовятся делать скидки от 10 до 20% в дни распродаж, приуроченных к "черной пятнице", которая проходит 26 ноября, говорится в исследовании, проведенном интернет-ретейлером Wildberries, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Аналитическая служба Wildberries провела опрос около 5 тыс. предпринимателей в 83 регионах РФ с 8 по 11 октября. 79% опрошенных являются индивидуальными предпринимателями, 14% - представителями небольших компаний с численностью сотрудников до 250 чел., 5% - самозанятыми и 2% - представителями крупного бизнеса.

"Около 40% предпринимателей убеждены, что оптимальным размером скидки, которая привлечет покупателей и позволит нарастить их продажи, является диапазон от 10 до 20%, а еще по 22% опрошенных планируют предоставить скидки в размере от 20% до 30% и от 30% до 50%", - говорится в исследовании. Наиболее высокую скидку - от 70% до 90% - предприниматели готовы предоставить на детские товары.

34% опрошенных предпринимателей сообщили, что рассчитывают увеличить свои продажи в ходе акций на 30-50%, 20% - на 50-70%, 19% - вдвое или более, 7% - на 70-90%. Около 89% предпринимателей, опрошенных Wildberries, примут участие в распродажах, а 3% опрошенных не планируют. 72% предпринимателей назвали участие в распродажах значимыми и очень значимыми для их бизнеса, около 6% - незначимыми.

87% продавцов назвали рост продаж основным преимуществом акций, 55% также отметили возможность получить новые отзывы об их продукции от покупателей, 44% оценивают распродажи как возможность повысить лояльность покупателей к собственному бренду, а еще 25% продавцов полагают, что акции - это инвестиции в будущее развитие своего бизнеса.

Анализируя опыт участия в прошлогодних распродажах, 10% предпринимателей сообщили, что остались недовольны их результатами. Среди основных трудностей, возникших в ходе акций: 47% продавцов пожаловались на то, что не смогли корректно рассчитать размер скидок, чтобы привлечь покупателей, 24% - на нехватку товара (спрос превысил предложение), а еще 13% - на сложности с выбором ассортимента товаров для распродажи.