Кабмин выделил дополнительные средства на ликвидацию последствий паводков в Забайкалье

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Забайкальскому краю дополнительного транша на ликвидацию последствий паводков. Об этом в среду сообщили в пресс-службе правительства.

"Забайкальский край получит очередной транш из резервного фонда на возмещение расходов, связанных с поддержкой граждан, пострадавших от паводков. <…> Речь идет о возмещении средств регионального бюджета, направленных на оказание единовременной материальной помощи, которую получили более 600 пострадавших. Компенсации также подлежат затраты на выплаты в связи с частичной или полной утратой имущества. Их получили 1 054 и 726 человек соответственно", - говорится в сообщении.

Контроль над эффективностью расходования средств поручено осуществлять МЧС, доклад должен быть представлен в правительство РФ до 1 февраля 2022 года.

Летом неблагоприятная паводковая обстановка сложилась в Забайкальском крае, Еврейской автономной области, Амурской области и в Хабаровском крае. В зону подтопления попали 145 населенных пунктов, 56 муниципальных образований. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Сахалинскую область 26-27 июля провел совещание о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке.