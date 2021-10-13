"Ведомости": "Автоваз" повышает цены на весь модельный ряд

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. "Автоваз" повышает цены на весь модельный ряд в среднем на 1,8% с 18 октября 2021 года, что приведет к росту цен примерно на 6,6-17,6 тыс. рублей. Новые автомобили Lada также будут укомплектованы обязательным дорожным набором, сообщает в среду газета " Ведомости " со ссылкой на председателя совета директоров "БН-моторс".

Индексация цен на Lada станет шестой в 2021 году. Увеличение цен на автомобили марки с 18 октября также подтвердил изданию основатель "Транстехсервиса" Вячеслав Зубарев, пояснив, что пока доукомплектовкой машин дорожным набором занимается дилер. Новые поставки с завода будут комплектоваться этим набором на конвейере, уточнил Зубарев изданию.

По данным издания, Lada Granta подорожает на 6,6 тыс. рублей, "Нива" (Legend) в трехдверном варианте - на 7,6 тыс. рублей, модели Vesta и Largus - на 9,6 тыс. рублей, Travel и Niva - на 8,6 тыс. и 9,6 тыс. рублей соответственно, Lada Xray - на 10,6 тыс. рублей. Больше всего подорожает обычная "Нива" в пятидверном варианте, цена на которую увеличится на 17,6 тыс. рублей.

Как рассказал изданию председатель совета директоров "БН-моторс" Алексей Подщеколдин, удорожание модельного ряда "Автоваза" не повлияет на спрос автомобилей марки из-за дефицита машин на рынке. "Дефицит машин - примерно 30%, в такой ситуации рынок проглотит и большее подорожание. На каждые 10 покупателей только семь предложений по поставке, да и то через несколько месяцев", - рассказал Подщеколдин газете.

По данным "Ведомостей", дефицит новых автомобилей на рынке начался в конце 2020 года и был вызван ограничениями из-за распространения коронавируса и сезонными отпусками автозаводов, которые привели к значительному снижению темпов выпуска машин. Издание уточняет, что "Автоваз" неоднократно приостанавливала сборку в Тольятти из-за нехватки микрочипов Bosch, что привело к дефициту самых популярных моделей - Lada Granta и Vesta.

Аналитическое агентство "Автостат" также отметило, что высокий спрос привел к увеличению средневзвешенной цены нового легкового автомобиля по итогам августа 2021 года до 2,14 млн рублей, что на 21% больше, чем в начале года, и является наибольшей динамикой роста цен в течение календарного года с 2014 года. В агентстве также ожидают роста цен еще на 4 процентных пункта до конца года.

Снижение объема продаж

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) отмечала снижение продаж новых авто и LCV в январе - сентябре в годовом выражении на 22,6% - до 119,5 тыс. шт.

По данным АЕБ, лидером среди автопроизводителей на российском рынке в январе - сентябре традиционно остается "Автоваз", продажи которого в годовом выражении выросли на 18% - до 268,849 тыс. авто, а в сентябре упали на 51% - до 17,189 тыс. шт. Ранее "Автоваз" неоднократно приостанавливал выпуск некоторых моделей авто, частичные приостановки производства некоторых моделей в связи с недопоставками электронных комплектующих продолжаются.