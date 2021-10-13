В Киргизии сообщили, что РФ увеличит объемы беспошлинно поставляемых туда нефтепродуктов

БИШКЕК, 13 октября. /ТАСС/. Российская Федерация увеличит объемы поставляемых в Киргизию на льготных условиях нефтепродуктов.

"В Москве заместителем министра экономики и финансов Кыргызской Республики Эльдаром Алишеровым и заместителем министра энергетики РФ Павлом Сорокиным подписан межправительственный протокол о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов", - сообщило в среду министерство экономики и финансов республики.

По соглашению от 2016 года Россия ежегодно беспошлинно должна поставлять в Киргизию 460 тыс. тонн бензина и 485 тыс. тонн дизельного топлива. После достигнутых в Москве договоренностей в республику в текущем году на прежних условиях будет доставлено 650 тыс. тонн бензина и 550 тыс. тонн дизельного топлива.

"В рамках данного соглашения Кыргызская Республика ежегодно формирует индикативный баланс нефти и нефтепродуктов согласно внутренней потребности республики в сырой нефти и нефтепродуктах, включая бензин автомобильный, дизельное топливо и топливо для реактивных двигателей", - пояснили в киргизском Минэкономики.

В текущем году в Киргизии увеличился спрос на нефтепродукты, в связи с чем республика исчерпала бы лимит беспошлинно экспортируемых из РФ бензина, дизтоплива и авиакеросина уже до конца этого месяца. "Принимая во внимание долгосрочные интересы двух стран в развитии стратегического сотрудничества, а также в целях стабилизации цен на нефтепродукты в Кыргызстане, стороны не только скорректировали индикативный баланс нефти и нефтепродуктов на 2021 год, но и подписали индикативный баланс нефти и нефтепродуктов на 2022 год", - добавили в ведомстве.