Минэкономразвития разработало новую структуру госпрограммы развития Крыма и Севастополя

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Минэкономразвития (МЭР) подготовило новую структуру государственной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2025 года. В случае принятия проект госпрограммы заменит действующую целевую программу развития Крыма и Севастополя до 2025 года, следует из размещенного на портале проектов нормативных правовых актов проекта постановления правительства.

"Федеральный проект "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя", предусмотренный к реализации в рамках новой структуры госпрограммы, предполагает участие субъектов Российской Федерации в качестве получателей бюджетных средств в форме субсидий на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов, находящихся в государственной (муниципальной) собственности Республики Крым и г. Севастополя, а также федеральных органов исполнительной власти, которые в настоящий момент осуществляют функции государственных заказчиков в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года", - пояснили ТАСС в министерстве.

В документе также предусмотрены меры, направленные на реализацию мероприятий по функционированию свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе, добавили в МЭР. Кроме того, учтены предложения правительства Крыма по опережающему строительству объектов дорожного и коммунального хозяйства, предполагающие перераспределение средств федерального бюджета с 2024 года на 2022-2023 годы. На текущий момент 428 объектов действующей госпрограммы завершены, уточнили в МЭР.

Переформатирование госпрограммы под новые требования времени

Разработка новой структуры госпрограммы обусловлена необходимостью ее переформатирования под новые требования действующих порядков и подходы в отношении реализации госпрограмм, считает вице-президент, руководитель направления "Пространственное развитие" ЦСР Татьяна Караваева.

"Решения по изменению формата реализации федеральной целевой программы продиктовано необходимостью приведения к единообразию всех программных документов. Касательно уточнения показателей, связанных с работой свободной экономической зоны, одной из возможных причин может являться сложная экономическая ситуация, которая возникла вследствие пандемии коронавируса, что требует корректировки соответствующих целевых индикаторов различных проектов", - сообщила ТАСС Караваева.

Она подчеркнула важность того, что в новый проект госпрограммы заложена реализация мероприятий и объектов из нынешней версии.

"При этом с уверенностью можно говорить о том, что Республика Крым и Севастополь остаются одним из приоритетов. Так, согласно проекту федерального закона о бюджете, в 2022 году финансирование госпрограммы составит 109,5 млрд рублей, в 2023 году - 156,9 млрд рублей, а в 2024 году - 106,2 млрд рублей. По сравнению с действующим законом финансирование увеличено в связи с необходимостью опережающего строительства объектов", - добавила Караваева.

Правительство утвердило госпрограмму развития Крыма и Севастополя в феврале 2019 года. На ее реализацию на период до 2022 года власти выделили 310 млрд рублей. Основным механизмом реализации госпрограммы стала принятая в 2014 году федеральная целевая программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя. В январе текущего года кабмин продлил действие госпрограммы до 2025 года, увеличив объем финансирования до 712 млрд рублей.