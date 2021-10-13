Путин назвал важнейшим фактором роста экономики эффективность производства энергоресурсов

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН), который проходит в московском Манеже 13-15 октября. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Эффективность производства и потребления энергоресурсов является важнейшим фактором роста национальных экономик и в немалой степени определяет качество жизни людей. Многие страны уже взяли курс на опережающее развитие чистых энергетических технологий", - говорится в сообщении.

Путин также отметил, что особое внимание в рамках форума будет уделено перспективам развития "зеленой" энергетики, основанной на использовании возобновляемых источников энергии и переходе к новым, более экологичным видам топлива. Он добавил, что на форуме вновь встречаются представители органов государственной власти, крупных компаний, а также российские и зарубежные эксперты.

"В повестке дня множество вопросов, связанных с актуальными тенденциями глобального энергетического рынка, в том числе с процессами совершенствования инфраструктуры отрасли, внедрения в ее работу современных цифровых технологий", - отметил президент.

Путин рассчитывает, что мероприятия форума позволят его участникам ближе ознакомиться с достижениями российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК), а предложенные инициативы получат важное практическое применение.

Международный форум "Российская энергетическая неделя" - дискуссионная площадка в России, направленная на обсуждение вызовов и перспектив развития мирового ТЭК. В этом году конференция пройдет в московском Манеже 13-15 октября. Всего форум будет включать более 30 деловых мероприятий, в которых примут участие руководители более 200 компаний различных отраслей топливно-энергетического комплекса, из нефтегазового, угольного и электроэнергетического комплексов. Также в рамках РЭН пройдет награждение лауреатов премии "Глобальная энергия". По традиции завершит программу форума 15 октября молодежный день.