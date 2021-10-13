Ретейлер "Лента" начал продажи на Ozon

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Розничная сеть "Лента" начала реализацию товаров через интернет-ретейлера Ozon, сообщает "Лента".

"Лента", одна из крупнейших в России розничных сетей, открыла онлайн-витрину на Ozon", - говорится в сообщении.

Для заказа на Ozon доступны более 150 товарных наименований товаров из следующих категорий: электроника, бытовая техника, товары для детей, дома, сада и животных, бытовая химия и средства гигиены как известных производителей, так и собственных торговых марок сети. В следующем году "Лента" планирует в разы увеличить количество товаров на онлайн-витрине.

Товары, представленные на онлайн-витрине "Ленты", можно заказать в любом городе присутствия Ozon как в России, так и в других странах. На Ozon "Ленте" присвоен статус Premium-продавца. Это дает ряд преимуществ - дополнительный кешбэк для покупателей в виде премиальных баллов от Ozon и дополнительное выделение в поисковой выдаче, заключается в сообщении.

О компаниях

"Лента" - ведущий многоформатный продуктовый и FMCG-ретейлер в России. По состоянию на 30 июня 2021 года под управлением "Ленты" находились 255 гипермаркетов и 151 супермаркет общей торговой площадью более 1,5 млн кв. м в 88 городах европейской части России. В 2020 году выручка "Ленты" составила 445 млрд рублей (около $6 млрд).

Ozon - мультикатегорийная онлайн-платформа и одна из крупнейших интернет-компаний в России. На площадке представлено свыше 27 млн товарных наименований в 20 категориях.