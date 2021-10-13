Кабмин уточнил правила списания задолженности по бюджетным кредитам для регионов

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Правительство России усовершенствует механизм списания долгов по бюджетным кредитам, это позволит большему количеству регионов воспользоваться такой поддержкой. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила в среду пресс-служба кабмина.

"Ранее списание было доступно только по налогам компаний, созданных специально под инвестпроект. Теперь же по просьбе регионов будут учитываться и налоги от реализации новых инвестпроектов уже действующими организациями", - говорится в сообщении.

Принятое решение окажет комплексное влияние на социально-экономическое развитие регионов: ускорит создание новой инфраструктуры и снизит долговую нагрузку на бюджеты субъектов РФ, добавили в правительстве.

В сообщении поясняется, что речь идет о регионах, которые развивают инфраструктуру (транспортную, энергетическую, коммунальную), необходимую для запуска новых инвестпроектов. При этом объем списания задолженности увязывается с суммой налогов, которые поступают в федеральный бюджет от реализации инвестпроекта.

Ранее кабмин определил, что программа списания долгов распространяется на проекты из приоритетных отраслей. Это сельское хозяйство, туризм, обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых (кроме нефти и газа), жилищное и дорожное строительство.

Утвержденное постановление - часть комплекса мер по поддержке регионов, который также включает в себя замещение коммерческих займов бюджетными, предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов, а также выпуск инфраструктурных облигаций, позволяющих привлечь дополнительные внебюджетные средства на создание жилья.