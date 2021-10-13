Расходы на инвестпрограмму "Ижводоканала" увеличится в 1,5 раза в 2022 году

ТАСС, 13 октября. На реализацию инвестиционной программы "Ижводоканала" в 2022 году планируют направить 700 млн рублей, из них 550 млн рублей - собственные средства предприятия. Деньги потратят на реконструкцию и строительство сетей водоснабжения и водоотведения, а также модернизацию очистных сооружений, сообщается в среду на сайте администрации Ижевска.

"В 2020 году на выполнение мероприятий по инвестпрограмме было направлено около 152 млн рублей. Плановая цифра на 2021 год - 450 млн рублей. В 2022 году по плану предусмотрены мероприятия на 700 млн рублей, из них 550 млн составляют собственные средства предприятия и 180 млн - бюджетные средства", - говорится в сообщении.

Всего в рамках инвестпрограммы в 2021 году проведут более 100 различных мероприятий. На реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения планируют направить более 300 млн рублей. Отдельно выделяются проекты по реконструкции Северо-Восточного коллектора канализации, подготовке проектных документов модернизации сооружений биологической очистки сточных вод на очистных сооружениях канализации, модернизации коллектора по Шабердинскому тракту.

Также более 240 млн рублей направяят на строительство цеха по производству, хранению и дозированию низкоконцентрированного гипохлорита натрия на станции подготовки воды "Пруд-Ижевск", реконструкцию насосной станции второго подъема на станции подготовки воды "Кама-Ижевск", а также модернизацию объектов электроснабжения на очистных сооружениях канализации.