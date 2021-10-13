"Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург" поставляет газ котельным-должникам по договору

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург" поставляет газ котельным-должникам в договорных объемах, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Ранее Ленинградское УФАС России возбудило антимонопольное дело в отношении "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург" из-за приостановки подачи газа на три котельные компании "Аква Норд-Вест". Из-за этого без воды остались объекты здравоохранения, образования и иные социально значимые объекты Всеволожского района, отмечало ведомство. Рассмотрение дела назначили на 13 октября.

В "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург" отметили, что компания является надежным поставщиком газа, своевременно и в полном объеме выполняет все обязательства перед потребителями, будь то теплоснабжающие организации или население.

"Однако, накапливая долги, нарушая графики платежей и не исполняя гарантии оплаты задолженности, теплоснабжающие организации ставят под удар и добросовестного поставщика газа, и потребителей - жителей домов, которые исправно платят за горячее водоснабжение. Именно такая ситуация сложилась в отношении ООО "Аква Норд-Вест", - рассказали в пресс-службе "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург".

Процедуру ограничения поставки газа на три котельные "Аква Норд-Вест" ввели с 25 по 31 июня 2021 года из-за задолженности и перерасхода отбора газа. При этом тепловая компания не обеспечила перевод котельных на резервный вид топлива, отметили в "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург".

"В настоящее время одна из котельных передана в другую теплоснабжающую организацию, поставка газа на все три котельные обеспечивается в договорных объемах", - добавили в компании.