Предприятия Новокузнецка увеличили инвестиции в экологию в три раза

НОВОКУЗНЕЦК /Кемеровская область/, 13 октября. /ТАСС/. Промышленные предприятия моногорода Новокузнецка, которые реализуют программы по снижению выбросов в атмосферу в рамках нацпроекта "Экология", увеличили объем планируемых инвестиций на эти цели в три раза - до 4,5 млрд рублей. Об этом в среду сообщил журналистам руководитель проектного офиса федерального проекта "Чистый воздух" Максим Корольков на полях IV Сибирского экологического форума в Новокузнецке.

Новокузнецк считается одним из наиболее экологически неблагополучных российских городов и включен в федеральный проект "Чистый воздух" нацпроекта "Экология". Основными загрязняющими воздух предприятиями в городе являются металлургические заводы - "Евраз ЗСМК", "Русал Новокузнецк", "Кузнецкие ферросплавы", а также Кузнецкая ТЭЦ. В их экологических программах предусмотрели масштабную модернизацию производственных мощностей и внедрение новых технологий для сокращения выбросов в воздух.

"На примере предприятий Новокузнецка [могу сказать, что] мероприятия, которые планировали мероприятия за 1,5 млрд рублей, сегодня по результатам разработки проектной документации уже оценивают их в 4,5 млрд рублей. Два фактора влияют - это и удорожание металла, изменение конъюнктуры рынка и, как говорится, аппетит приходит во время еды. Выбросы - это химические вещества, чем меньше выбросов, тем больше экономия на исходном сырье и энергоресурсах. Для предприятий это становится выгодно. Это главный стимул к тому, что они теперь живут по-другому", - сказал Корольков, отвечая на вопрос ТАСС.

По федеральному проекту "Чистый воздух" в Новокузнецке к 2024 году планируется снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу города более чем на 20% от уровня 2017 года. По данным региональных властей, целевые показатели перевыполняются ежегодно.

"Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Новокузнецке в соответствии с 2017 годом, который взят за базу, сократились на 6,2% при плане 4%. А в 2020 году - на 10,5% при плане 5%. Благодаря проводимой нами совместной работе уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе снизился с показателя "очень высокого" до "высокого". Работа будет продолжена", - отметил на форуме министр природных ресурсов и экологии Кузбасса Сергей Высоцкий.