Белоруссия с начала года потратила на борьбу с коронавирусом около $282 млн

МИНСК, 13 октября. /ТАСС/. Расходы бюджета Белоруссии на борьбу с коронавирусной инфекцией с начала года достигли около 700 млн белорусских рублей (около $282 млн). Об этом сообщил журналистам в среду заместитель премьер-министра республики Игорь Петришенко перед заседанием Совета по сотрудничеству в области здравоохранения в рамках СНГ.

"По прошлому году это было более полумиллиарда рублей [около $200 млн]. Это связано с закупкой лекарственных средств, антисептиков и всего остального, а также с доплатами врачам, которые работают в красных зонах. По этому году параметры прошлого года мы уже на 200 млн рублей превысили [около 700 млн рублей]. Отвлечение на борьбу с COVID финансовых средств достаточно чувствительное", - отметил белорусский вице-премьер.

Петришенко сказал, что Белоруссия не поднимала вопрос о привлечении финансирования со стороны партнеров по ЕАЭС, СНГ и Всемирной организации здравоохранения на борьбу с коронавирусом. "Этот вопрос по финансовым аспектам не поднимался, и не стоит в повестке. Мы справляемся теми силами и ресурсами, которые у нас есть", - уточнил вице-премьер.

Он считает важным в рамках СНГ развивать сотрудничество по вопросам "совместной работы по борьбе с COVID-19, передвижения наших граждан, вопросами актуализации протоколов лечения этого заболевания, признания сертификатов о вакцинации, взаимного признания вакцин". "Есть определенные особые пути борьбы с COVID, разные страны с учетом рекомендаций ВОЗ выбрали собственный путь борьбы с инфекцией. И жизнь показала, что тот путь, который выбрала Республика Беларусь, продемонстрировала его эффективность", - сказал Петришенко. "Сегодня на заседании Совета [по здравоохранению в рамках СНГ] будет обсуждено совместное оперативное принятие тех или иных решений, чтобы на пространстве СНГ была согласованность по ликвидации и противодействию распространению COVID", - отметил вице-премьер Белоруссии.