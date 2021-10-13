Мосгордума рассмотрит проект трехлетнего бюджета столицы не позднее 1 декабря

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Проект бюджета столицы на 2022 год и плановый период 2023-2022 годов планируется внести в Московскую городскую думу в ближайшее время. Документ должен быть рассмотрен и принят столичным парламентом не позднее 1 декабря, сообщил ТАСС в среду председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Столичное правительство уже одобрило проект бюджета Москвы на трехлетний период, который будет внесен в столичный парламент в ближайшее время. Согласно действующему законодательству, сроки и период рассмотрения документа в столичном парламенте составляют до 60 дней, но не позднее 1 декабря текущего финансового года", - сказал Шапошников.

Он уточнил, что в бюджете предусмотрен достаточный объем средств для повышения оплаты труда работников бюджетной сферы, социальных выплат и реализации проектов модернизации городской инфраструктуры. "Главный финансовый документ сохраняет преемственность с бюджетами прошлых лет и является программным, социальным и инвестиционным. Проект бюджета Москвы на 2022-2024 годы был подготовлен в соответствии с основными приоритетами столичных властей: здравоохранение, социальная помощь, образование и развитие инфраструктуры", - сказал Шапошников.

В прошлом году проект бюджета был внесен правительством Москвы в Мосгордуму позже обычного срока, и депутаты Мосгордумы поддержали законопроект, согласно которому сроки рассмотрения проекта бюджета Москвы были продлены до 1 января 2021 года из-за ситуации на фоне пандемии коронавирусной инфекции и изменением экономических прогнозов как в столице, так и в стране.

Доходы Москвы в 2022 году, согласно одобренному правительством города проекту закона о бюджете, превысят 3,261 трлн рублей, расходы составят более 3,633 трлн рублей. В 2023 году доходы столицы составят 3,444 трлн рублей, расходы запланированы в размере 3,732 трлн рублей. В 2024 году данные параметры будут равны 3,637 трлн и более 3,862 трлн соответственно. Дефицит бюджета в 2022 году составит 372 млрд рублей, в 2023 году - 288 млрд рублей, в 2024 году - 225,1 млрд рублей.