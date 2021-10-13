В Минэнерго заявили, что темп роста цен на бензин по итогам года будет близок к инфляции

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Темпы роста цен на бензин в России по итогам 2021 года будут близкими к инфляции, сообщил ТАСС замминистра энергетики РФ Павел Сорокин в кулуарах Российской энергетической недели.

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"Темпы роста цен на бензин по итогам года будут близкими к инфляции" - сказал он.

В конце сентября Росстат сообщал, что с начала года цена бензина в РФ выросла на 6,25%, что выше инфляции, сложившейся на уровне 5,2%.

Международный форум "Российская энергетическая неделя" - дискуссионная площадка в России, направленная на обсуждение вызовов и перспектив развития мирового ТЭК. В этом году конференция пройдет в московском Манеже 13-15 октября. Всего форум будет включать более 30 деловых мероприятий, в которых примут участие руководители более 200 компаний различных отраслей топливно-энергетического комплекса, из нефтегазового, угольного и электроэнергетического комплексов. Также в рамках РЭН пройдет награждение лауреатов премии "Глобальная энергия". По традиции завершит программу форума 15 октября молодежный день.