Опрос: две трети россиян готовы отказаться от неэкологичных товаров

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. От потребительских товаров, загрязняющих окружающую среду, готовы отказаться 64% россиян, свидетельствуют данные опроса, проведенного ВТБ. В опросе, который проводился с 6 по 8 октября, приняли участие 1,4 тыс. розничных клиентов банка в возрасте старше 18 лет.

Опрос показал, что каждому третьему респонденту для того, чтобы отказаться от неэкологичных продуктов, нужен стимул, еще треть отпрошенных готова отказаться от них безусловно. Среди стимулов для этого чаще всего называли экономические преференции: скидки, бонусы, кешбэк, акции и сертификаты. На втором месте по популярности (20% тех, кому нужна дополнительная мотивация) - поддержка экологических инициатив от государства: налоговые преференции, прозрачность системы сбора и переработки отходов на уровне страны, введение экоуроков в школах, законодательные ограничения по использованию неэкологичных товаров. Еще 19% из них в качестве стимула назвали доступность и ассортимент экологичных аналогов, 15% - улучшение качества жизни.

Каждый третий участник опроса заявил о готовности платить за экотовары больше, чем за неэкологичные аналоги. В том числе 30% могут немного переплатить за продукты, не наносящие вреда окружающей среде, 4% покупают их вне зависимости от цены или значительно переплачивают. Еще четверть респондентов выбирают более экологичный аналог только при сопоставимой цене, 42% не готовы переплачивать совсем.

Более половины респондентов (53%) готовы отказаться от пластиковых банковских карт. В том числе 29% предпочли бы использовать цифровые карты, 21% - карту на физическом носителе, но выполненную из экоматериалов, 3% ждут внедрения цифрового рубля.

Тема заботы об окружающей среде важна для большинства опрошенных (82%). Три четверти всей аудитории учитывают контекст заботы о ней при покупке товаров или услуг. Чаще всего они приобретают вещи, которые прослужат долго (55%), товары местного производства (33%), органические и фермерские продукты (19%).

Самая распространенная экологическая практика респондентов - экономия коммунальных ресурсов (ее назвал каждый второй). Свыше трети также осознанно отказываются от лишних трат или выбирают многоразовые вещи, давая им затем "вторую жизнь". Каждый третий отправляет в переработку батарейки, каждый четвертый сортирует отходы, каждый пятый не пользуется личным авто без необходимости. Кроме того, более половины россиян хотя бы раз участвовали в экологических мероприятиях - субботниках (40%), акциях по высадке деревьев (24%) и по отдельному сбору отходов (12%).