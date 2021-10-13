Источник рассказал о возможном ответе Европы на энергетический кризис

БРЮССЕЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия в ответ на энергетический кризис предложит изучить создание механизма общих закупок газа для пополнения стратегических запасов ЕС, а также ввести краткосрочные меры поддержки граждан и бизнеса. Об этом сообщил в среду ТАСС европейский дипломатический источник, подчеркнув, что эти вопросы будут вынесены на саммит ЕС 21-22 октября.

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"Еврокомиссия представит сегодня пакет мер по реагированию на энергетический кризис, который будет включать краткосрочные целевые меры поддержки потребителей энергии, а также запуск обсуждения между странами ЕС возможностей создания механизма общих закупок газа для пополнения стратегических запасов. Обсуждение этих вопросов будет вынесено на Европейский совет (саммит ЕС - прим. ТАСС) в конце октября", - сообщил он.

Предложения Еврокомиссии по реагированию на энергетический кризис не включают рекомендаций возврата к долгосрочным контрактам на поставки газа из России по фиксированным ценам, сообщил источник.

"Эта возможность не входит в набор инструментов, который будет представлен в среду", - заявил дипломат в ответ на вопрос о возможности возвращения к широкой практики заключения долгосрочных контрактов на поставки трубопроводного газа по фиксированным ценам из России.