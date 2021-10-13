"Русгидро" изучает возможность строительства малых ГЭС в Сибири

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Генерирующая компания "Русгидро" рассматривает возможность строительства малых гидроэлектростанций в регионах, помимо Северного Кавказа. В частности, речь идет о Сибири, сообщил журналистам первый замглавы компании Роман Бердников в кулуарах РЭН-2021.

"Сибирь в том числе, да", - сказал он.

Бердников пояснил, что в регионе есть подходящие створы для строительства малых ГЭС, однако мощность некоторых из них превышает 50 МВт.

На прошедшем ранее конкурсном отборе проектов ВИЭ-генерации компания "Русгидро" победила с тремя проектами малых ГЭС суммарной мощностью 96 МВт, которые построят на Северном Кавказе.

Международный форум "Российская энергетическая неделя" - дискуссионная площадка в России, направленная на обсуждение вызовов и перспектив развития мирового ТЭК. В 2021 году конференция пройдет в московском Манеже 13-15 октября. Всего форум будет включать более 30 деловых мероприятий, в которых примут участие руководители более 200 компаний различных отраслей топливно-энергетического комплекса, из нефтегазового, угольного и электроэнергетического комплексов. Также в рамках РЭН пройдет награждение лауреатов премии "Глобальная энергия". По традиции завершит программу форума 15 октября молодежный день.