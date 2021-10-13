РБК: МЭР может разрешить некоторым медицинским учреждениям ставить диагноз дистанционно

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Минэкономразвития (МЭР) РФ может разрешить ряду медицинских учреждений оказывать дистанционные медицинские услуги, включая постановку диагноза, без обязательной очной консультации. Инициатива будет действовать в рамках функционирования экспериментального правового режима (ЭПР) в сфере цифровых инноваций по применению телемедицинских технологий на всей территории России в течение трех лет, сообщает в среду РБК со ссылкой на проект постановления правительства, подготовленный Минэкономразвития.

По данным РБК, участниками данного ЭПР являются группа "Медси", медицинский онлайн-сервис "СберЗдоровье", цифровой сервис "Доктор рядом" и сеть клиник "Ниармедик". Все услуги, оказываемые игроками, будут предоставлены на коммерческой основе. К программе также могут присоединиться другие участники в случае их соответствия требованиям ЭПР.

Как рассказал изданию гендиректор сервиса "Доктор рядом" Денис Швецов, ЭПР в телемедицине позволит врачу поставить диагноз, назначить или скорректировать ранее назначенное лечение, а онлайн-консультации будут проводиться не только лечащими врачами, но и другими специалистами, что сейчас невозможно без очного приема. Директор по развитию сервиса "СберЗдоровье" Дмитрий Домарев пояснил РБК, что до 50% обращений, с которыми пациент приходит на первичный очный прием, можно обработать удаленно.

В проекте инициативы сказано, что онлайн-консультации не могут быть оказаны для предрейсовых и периодических медицинских осмотров работников, направленных на выявление медицинских противопоказаний к осуществлению отдельных видов работ. Телемедицина также не может применяться для постановки диагноза по заболеваниям, включенным в перечни социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, таким как туберкулез и ВИЧ.

По плану оценки эффективности программы к концу третьего года в ней должны принять участие не менее 860 медицинских работников и 75 тыс. пациентов, которым будет проведено 120 тыс. телемедицинских консультаций. По оценке гендиректора сервиса "Доктор рядом", объем отечественного рынка телемедицины, который на данный момент оценивается в 10 млрд рублей, за три года может вырасти до 85-100 млрд рублей.

РБК также направил запрос в Минздрав.