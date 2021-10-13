Реформы по налогообложению международных групп компаний заработают с 2023 года

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Россия подпишет соглашение по налогообложению международных групп компаний в 2022 году, пакет реформ должен заработать с 2023 года. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе заседания бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Мы сейчас активно ведем переговоры по новому пакету мер по обложению международных групп компаний - речь идет о площадке двадцатки, министров финансов двадцатки и площадки 80. Действительно, в настоящее время процесс находится в активной стадии проработки, планируется, что в 2022 году мы должны подписать соответствующие соглашения, принять национальное законодательство. Начиная с 2023 года пакет по реформе международных групп компаний должен вступить в силу", - сказал Силуанов.