{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Реформы по налогообложению международных групп компаний заработают с 2023 года

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Россия подпишет соглашение по налогообложению международных групп компаний в 2022 году, пакет реформ должен заработать с 2023 года. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе заседания бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Мы сейчас активно ведем переговоры по новому пакету мер по обложению международных групп компаний - речь идет о площадке двадцатки, министров финансов двадцатки и площадки 80. Действительно, в настоящее время процесс находится в активной стадии проработки, планируется, что в 2022 году мы должны подписать соответствующие соглашения, принять национальное законодательство. Начиная с 2023 года пакет по реформе международных групп компаний должен вступить в силу", - сказал Силуанов.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
Минэнерго заявило, что у России достаточно газа в хранилищах для прохождения холодной зимы
Ведомство не ожидает аномально холодной зимы, но мощности готовы ко всему, рассказал замминистра энергетики Евгений Грабчак
Читать полностью