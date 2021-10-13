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Пандемия COVID-19

Минпромторг заявил, что в РФ сформированы достаточные запасы лекарств для борьбы с ковидом

Как сообщили в ведомстве, запасы у производителей сформированы на уровне заявленной Минздравом потребности и выше

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Россия в полном объеме обеспечена лекарствами для лечения коронавируса, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга.

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"На сегодня амбулаторное звено полностью обеспечено лекарственными препаратами, сформированы запасы у производителей на уровне заявленной Минздравом России потребности и выше", - говорится в сообщении.

Потребность в препаратах на четвертый квартал с учетом остатков в медорганизациях, у производителей, а также планов по производству и поставкам по состоянию на 10 октября 2021 года покрывается на 308% по группе противовирусных средств (интерферон альфа-2b, умифеновир), на 850% по пероральным антикоагулянтам (апиксабан, дабигатрана этексилат, ривароксабан) и на 1 860% по анальгетикам (парацетамол), рассказали в министерстве.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что запасов вакцины от коронавирусной инфекции в каждом регионе хватит на два месяца. Согласно поручению президента России Владимира Путина, пациенты на амбулаторном этапе обеспечиваются лекарственными препаратами. Дополнительно выделенные правительством РФ 110 млрд рублей для борьбы с коронавирусом доведены до регионов.

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