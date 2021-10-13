Жителей еще 20 поселений Ставрополья обеспечат качественным водоснабжением

ПЯТИГОРСК, 13 октября. /ТАСС/. Жители 20 поселений Минераловодского округа получат качественное водоснабжение. Это станет возможным благодаря капремонту водной магистрали, сообщили журналистам в среду в управлении по информполитике правительства Ставропольского края.

"Завершение капремонта высоконапорного водовода в районе хутора Перевальный, финансируемое из краевого бюджета, стабилизируют водоснабжение порядка 10 тыс. жителей Минераловодского округа", - говорится в сообщении.

По данным управления, одновременно ведутся работы по замене участка разводящих сетей длиной 629 м по улице Садовой села Марьины Колодцы. В целом стабильность подачи качественной воды как в селе Марьины Колодцы, так и еще в 19 населенных пунктах северной части округа обеспечивает высоконапорный водовод в районе хутора Перевальный. Специалисты завершают работы по замене километра этого трубопровода. Скоро качественное водоснабжение получат жители Перевальненского, Нагутского, Нижне-Александровского, Греческого, Розовского, Ульяновского, Марьино-Колодцевского территориальных отделов округа.

"Два аварийных участка магистрального высоконапорного водовода от очистных сооружений водоснабжения в районе хутора Перевальный до резервуаров с чистой водой в районе села Нагутского эксплуатируются с 1982 года и с 1995 года. Именно эти сегменты стального трубопровода представляли большую проблему из-за сильной изношенности. Из-за сложности работ запуск центральной системы водоснабжения в рабочий режим занимал до 16 часов", - сказано в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что по итогам 2021 года на Ставрополье заменят, реконструируют и построят водопроводные сети протяженностью более 120 км. Работа идет в 52 населенных пунктах с численностью населения 83 тыс. человек.