Финансирование нацпроектов на Алтае в 2022 году увеличат почти на 16%

БАРНАУЛ, 13 октября. /ТАСС/. Более 23 млрд рублей планируется направить в Алтайском крае на реализацию нацпроектов в 2022 году, сообщил на пресс-конференции в среду министр финансов региона Данил Ситников. Объем финансирования нацпроектов превысит показатели 2021 года почти на 16%.

"В 2021 году мы сегодня имеем план финансирования нацпроектов в объем 20,2 млрд рублей. В первоначальном плане на 2022 год финансирование предполагается в объеме 23,4 млрд рублей, это существенный темп роста показателей", - сказал Ситников.

Он уточнил, что в регионе освоили более 60% средств, выделенных на реализацию нацпроектов в 2021 году.

"Думаю, что освоение будет близко к 100% к концу года, так как практика прошлых лет показывает, что наши показатели освоения выше среднефедеральных. Есть надежда на достижение показателей. Процент контрактации высок", - подчеркнул Ситников.

Он добавил, что Алтайский край в 2022 году также начнет реализацию нового нацпроекта - "Туризм и индустрия гостеприимства". Таким образом, в крае реализуют 13 нацпроектов.