Песков назвал условия для увеличения транзита газа через Украину

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Россия готова увеличить транзит газа через Украину, если ЕС увеличит закупки, а Киев предложит конкурентные условия транзита. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По его словам, главным адресатом Киева для решения вопроса о сохранении транзита "являются покупатели газа в Европе, европейские компании, именно они могут заключить с российским монополистом новое долгосрочное соглашение с увеличенными объемами, с учетом растущих потребностей в голубом топливе". "Чтобы что-то транспортировать через Украину, нужно, чтобы это кто-то купил, и это как раз наши покупатели в Европе", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что Россия в таком случае исполнит все свои транзитные договоренности. "Президент неоднократно говорил, что если будут покупать дальше наш газ, если будут увеличивать контракты и если Украина будет давать конкурентоспособные коммерческие предложения, то все это продолжит работать", - заверил Песков.

Он также отметил, что Россия увеличила до возможного максимума поставки газа в Европу по имеющимся контрактам. "Можно сказать, что Россия безукоризненно выполняет все контрактные обязательства по верхней планке, то есть до возможного максимума все объемы поставок увеличены в свете тех контрактов и договоров, которые имеются", - сказал представитель Кремля. "Что касается технической стороны, то это вопросы к «Газпрому", - добавил он.

На вопрос, поставляется ли газ сверх контрактов, Песков заметил, что "сверх контрактов ничего не может поставляться". "Как? Бесплатно?" - выразил недоумение он.

Говоря о возможности дополнительных поставок, пресс-секретарь президента также отметил, что "это вопрос переговоров с "Газпромом". "Есть покупатель, есть продавец", - указал он. На предположение, что дополнительные объемы газа можно выставить на спотовый рынок, Песков обратил внимание на то, что "здесь еще есть инфраструктурная проблема - как это делать". Он повторил, что за разъяснением таких технических деталей следует обращаться в "Газпром".

О транзите через Украину

Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для страны важно в любом случае сохранить транзит российского газа в Европу по своей территории, чтобы не нести финансовые потери.

Соглашение между Россией и Украиной о поставках и транзите газа, подписанное в 2019 году, истекает в 2024 году. В Киеве заявили, что хотели бы заключить контракт на транзит газа через Украину немедленно, не дожидаясь 2024 года, когда завершается действующий контракт с "Газпромом". На Украине считают, что это будет гарантией того, что транзит сохранится.

В Киеве неоднократно заявляли, что реализация проекта "Северный поток - 2" якобы несет угрозу энергетической безопасности Украины. Российская сторона не раз подчеркивала, что проект является коммерческим и реализуется совместно с европейскими партнерами.