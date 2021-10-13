Песков: панельная дискуссия РЭН пройдет в том числе в контексте газовых турбуленций в ЕС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Участники панельной дискуссии в среду в рамках форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН) обсудят актуальное положение дел в мировой энергетике, в том числе в контексте "газовых турбуленций" в Европе и работы газотранспортной системы (ГТС) Украины. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что в пленарном заседании примет участие президент России Владимир Путин.

"Панельная дискуссия обещает быть весьма интересной, особенно с точки зрения проблематики зеленого перехода, с точки зрения газовых турбуленций в Европе, украинской ГТС и так далее. Конечно, будет содержательное выступление главы государства", - сказал Песков.

Он напомнил, что в дискуссии в формате онлайн примут участие руководители компаний ExxonMobil Даррен Вудс, Daimler AG и Mercedes-Benz AG Ола Каллениус, глава BP Бернард Луни, руководитель TotalEnergies Патрик Жан Пуянне. С видеоприветствием к участникам обратится президент Анголы Жоау Лоуренсу, председательствующей в конференции ОПЕК в 2021 году. Модератором пленарной сессии выступит ведущая телеканала CNBC Хедли Гэмбл.

По словам Пескова, после выступления на РЭН Путин в режиме видеоконференции проведет встречу с главами спецслужб стран СНГ. "Организует и принимает эту встречу директор СВР Сергей Нарышкин. Будет выступление президента и ответное выступление Нарышкина", - продолжил представитель Кремля. "Очевидно, что руководителям спецслужб СНГ на фоне того, что творится вокруг, более чем есть о чем поговорить", - заключил Песков.

Он также напомнил, что накануне, во вторник, глава государства встретился в Кремле с депутатами нового созыва Госдумы. Песков указал на заявление президента о необходимости индексации социальных выплат в 2022 году по фактической инфляции и о том, что необходимо с 2022 года перейти на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции за предыдущий год. "Очень важное [заявление] с точки зрения продолжения выполнения государством социальных функций на фоне неспокойной экономической среды, которая возникла в мире и привела к тому, что инфляция в целом вышла за пределы прогнозной", - заключил Песков.