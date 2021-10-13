Число сделок на офисном рынке в Москве в третьем квартале выросло в 2,4 раза

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Число сделок на офисном рынке Москвы в третьем квартале 2021 года выросло в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, несмотря на пандемию коронавируса, говорится в сообщении консалтинговой компании JLL в среду.

"Объем сделок аренды и купли-продажи, заключенных в третьем квартале 2021 года на офисном рынке Москвы, вырос в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 347 тыс. кв. м. В целом за январь-сентябрь 2021 года показатель достиг 996 тыс. кв. м, что на 61% выше, чем в 2020 году, и является максимальным значением среди сопоставимых периодов с 2013 года. Несмотря на рост заболеваемости COVID-19, по итогам года объем спроса достигнет отметки в 1,2-1,3 млн кв. м", - говорится в сообщении.

В частности, в релизе отмечается быстро растущий спрос на офисы в деловом центре "Москва-Сити", вакансия с начала года там снизилась на 8 процентных пунктов - до 3,8%. Чаще всего сделки с офисами по итогам третьего квартала совершали компании, предоставляющие бизнес-услуги, - их доля в общем объеме составляет 30%. Второе место занимают производственные компании (17% сделок), третье - банки (11%).

Аналитики также отмечают рекордно высокий спрос на гибкие офисные пространства. За девять месяцев в аренду перешло 78 тыс. кв.м таких пространств, что вдвое больше итогового показателя 2020 года. "По итогам 2021 года объем сделок в гибких офисных пространствах столицы может достигнуть 100 тыс. кв. м, что будет соответствовать 7-8% от совокупного спроса на офисном рынке Москвы", - уточняется в релизе.

По итогам третьего квартала, в Москве введено в эксплуатацию 54 тыс. кв. м офисных площадей, что сопоставимо с уровнем прошлого года. А всего за девять месяцев введено 498 тыс. кв. м, по данным аналитиков, это максимум с 2014 года. При этом для аренды в настоящее время доступна только половина новых площадей. До конца года планируется ввести еще 144 тыс. кв.м, таким образом общий объем предложения на офисном рынке столицы достигнет 642 тыс. кв.м. Более 80% новых офисов приходится на комплексы класса А.