Комитет Думы одобрил защиту пенсионных накоплений от недобросовестных страховщиков

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил к первому чтению законопроект, направленный на обеспечение защиты пенсионных накоплений от действий недобросовестных страховщиков по обязательному пенсионному страхованию. Документ был инициирован правительством РФ.

Законопроектом предлагается в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании (с соответствующим возвратом от НПФ предыдущему страховщику незаконно переведенных средств пенсионных накоплений) обязать страховщиков (от которых были переведены пенсионные накопления граждан по признанному судом недействительному договору по обязательному пенсионному страхованию) восстанавливать (из резерва по обязательному пенсионному страхованию) на счете застрахованного лица сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2022 года.

Действующее законодательство предусматривает, что при досрочном переходе к другому страховщику средства пенсионных накоплений передаются без всего (или части) дохода от их инвестирования, а удержанная сумма дохода (положительный результат инвестирования) направляется в резерв по обязательному пенсионному страхованию (РОПС) предыдущего страховщика. При этом сейчас законом не предусмотрена возможность возврата из РОПС инвестиционного дохода, удержанного в связи с досрочным переходом застрахованного лица, в случае неправомерного перевода застрахованного лица от одного страховщика к другому и признания судом соответствующего договора об обязательном пенсионном страховании недействительным.

Восстановление на пенсионном счете накопительной пенсии или на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица средств, удержанных из-за досрочного перехода, в настоящее время осуществляется в судебном порядке. Однако в отдельных случаях имеют место отказы судебных органов в удовлетворении требований граждан о восстановлении на их счетах ранее изъятого в РОПС инвестиционного дохода.