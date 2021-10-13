Минэкономики ФРГ назвало Россию важным партнером по обеспечению поставок топлива в ЕС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Россия является важным партнером по обеспечению стабильных поставок ископаемых видов топлива, включая газ, в Европу; будущее сотрудничество можно распространить и на зеленую энергетику. Об этом заявил статс-секретарь в Министерстве экономики и энергетики Германии Андреас Файхт, выступая на панельной дискуссии в рамках Российской энергетической недели.

"Российская Федерация - это очень важный партнер, который обеспечивает стабильные поставки ископаемых видов топлива, в том числе газа. И Россия имеет также возможность стать производителем зеленой энергии", - сказал он. "Конечно, в будущем появятся новые шансы [для совместного сотрудничества]", - заметил Файхт. Он сообщил, что Минэкономики ФРГ и Минэкономразвития РФ уже установили контакты по этим вопросам, "чтобы ускорить некоторые процессы" и быть готовыми к новым вызовам в свете целей по достижению климатической нейтральности.

"Мы рассматриваем водородные проекты, в том числе и вместе с российскими коллегами. Мы должны понять и изучить то, как можно поддержать использование водорода", - отметил Файхт.

Со своей стороны управляющий директор Германского энергетического агентства (Dena) Кристина Хаверкамп указала на то, что "Германию и Россию связывают близкие отношения в сфере энергетики". "Причем это сотрудничество на протяжении длительного времени развивается на основе доверия и надежности. У нас есть общие основы", - считает она.

По словам Хаверкамп, "Россия сегодня предпринимает активные усилия по обеспечению защиты экологии". Ранее в РФ не наблюдалось "такой озабоченности" в этой области, "сейчас она появилась", добавила управляющий директор Dena. "Я думаю, мы будем сотрудничать и впредь", - сказала она.