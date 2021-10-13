"Росгеология" может разместить дополнительный выпуск облигаций в 2022 году

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. "Росгеология" планирует в 2022 году размещение дополнительного выпуска облигаций. Об этом заявил ТАСС глава холдинга Сергей Горьков в кулуарах Российской энергетической недели.

"В следующем году. Мы обсуждаем сейчас программу на следующий год. В этом году нет, в этом году и невозможно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Горьков не уточнил, на какую сумму могут быть размещены облигации. "Посмотрим. У нас в следующем году докапитализация с точки зрения оборудования. Сейчас загадывать на такой период, когда будет окно [для размещения], сложно", - пояснил глава холдинга.

Ранее "Росгеология" разместила дебютный выпуск облигаций на общую сумму 6 млрд рублей.

О форуме

Международный форум "Российская энергетическая неделя" - дискуссионная площадка в России, направленная на обсуждение вызовов и перспектив развития мирового ТЭК. В этом году конференция проходит в московском Манеже 13-15 октября. Всего форум будет включать более 30 деловых мероприятий, в которых примут участие руководители более 200 компаний различных отраслей топливно-энергетического комплекса. Также в рамках РЭН пройдет награждение лауреатов премии "Глобальная энергия". По традиции завершит программу форума 15 октября молодежный день.