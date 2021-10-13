Врио главы Тамбовской области Егоров планирует решить проблему оттока молодежи из региона

ТАМБОВ, 13 октября. /ТАСС/. Врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров намерен решить проблему оттока молодежи из региона, население которого за последние три года сократилось на 3,8% - до 994 тыс. человек, в том числе за счет молодежной миграции в мегаполисы.

"У меня есть большой запрос на общение с молодежью, со студентами. Сегодня нужно сделать все возможное, чтобы решить проблему оттока молодежи. Наша задача их завлечь, чтобы они оставались здесь, в регионе, обеспечить их работой, создать для них необходимые условия. Мы договорились, что для этого мы проведем молодежный форум, в рамках которого определим, в каком направлении будем двигаться дальше", - сказал Егоров в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что одной из главных проблем региона сегодня можно назвать низкий уровень заработной платы. "Если мы возьмем соседние регионы - Липецкую, Белгородскую области, там зарплата намного выше, и нам сегодня нужно думать и предпринимать конкретные шаги для того, чтобы найти решение этой проблемы", - сказал Егоров.

По данным Тамбовстата, за период с 2018 по 2020 годы население Тамбовской области сократилось на 39 тыс. человек (3,8%): естественная убыль составила 25,5 тыс. человек (2,5%), миграционная - 13,5 тыс. человек (1,3%). Средняя зарплата в Тамбовской области по итогам 2020 года составила 36,4 тыс. рублей, регион по этому показателю занял 77 место по стране.