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Врио главы Тамбовской области Егоров планирует решить проблему оттока молодежи из региона

По словам Максима Егорова, одной из главных проблем региона сегодня можно назвать низкий уровень заработной платы

ТАМБОВ, 13 октября. /ТАСС/. Врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров намерен решить проблему оттока молодежи из региона, население которого за последние три года сократилось на 3,8% - до 994 тыс. человек, в том числе за счет молодежной миграции в мегаполисы.

"У меня есть большой запрос на общение с молодежью, со студентами. Сегодня нужно сделать все возможное, чтобы решить проблему оттока молодежи. Наша задача их завлечь, чтобы они оставались здесь, в регионе, обеспечить их работой, создать для них необходимые условия. Мы договорились, что для этого мы проведем молодежный форум, в рамках которого определим, в каком направлении будем двигаться дальше", - сказал Егоров в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что одной из главных проблем региона сегодня можно назвать низкий уровень заработной платы. "Если мы возьмем соседние регионы - Липецкую, Белгородскую области, там зарплата намного выше, и нам сегодня нужно думать и предпринимать конкретные шаги для того, чтобы найти решение этой проблемы", - сказал Егоров.

По данным Тамбовстата, за период с 2018 по 2020 годы население Тамбовской области сократилось на 39 тыс. человек (3,8%): естественная убыль составила 25,5 тыс. человек (2,5%), миграционная - 13,5 тыс. человек (1,3%). Средняя зарплата в Тамбовской области по итогам 2020 года составила 36,4 тыс. рублей, регион по этому показателю занял 77 место по стране.

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